Seme, terra, frutto: la vita di don Peppe Diana nel libro di don Vittorio Carpi Il sacerdote ucciso dalla camorra a Casal di Principe il 19 marzo 1994

Arriva oggi, giovedì 29 ottobre, in libreria "Seme, terra, frutto. La vita di don Peppe Diana dal – al + (Edizioni San Paolo, 192 pagine), il nuovo libro di don Vittorio Carpi, sacerdote della diocesi di Aversa e parroco della Parrocchia Santa Maria dell’Arco in Frignano. Il volume si apre con la prefazione di mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa.

Per la prima volta è un sacerdote, e scout come lo fu don Peppe, a raccontarne la vita: uno sguardo che nasce dalla stessa vocazione e dallo stesso cammino educativo, capace di cogliere dall’interno le radici della sua fede e del suo impegno.

La vita di don Peppe Diana non è soltanto la memoria di un sacerdote ucciso dalla camorra a Casal di Principe il 19 marzo 1994.

È la storia di un seme che, caduto nella terra, continua ancora oggi a portare frutto. L’autore ha letto e studiato la sentenza del processo per l’omicidio e, a partire da quegli atti, restituisce la verità dei fatti, liberando la figura di don Peppe da ricostruzioni parziali e infondate. Con una narrazione documentata e radicata nel Vangelo, ripercorre poi il suo itinerario umano e spirituale: dall’infanzia alla vocazione, dal ministero sacerdotale fino al dono della vita.

Il libro, però, va oltre la biografia. La sua originalità sta nel percorso che propone, costruito su tre linee che si intrecciano. Una linea teologica, che legge la vicenda di don Peppe alla luce del mistero della Croce: il “meno” delle fragilità umane può diventare il “più” dell’amore di Dio, il limite occasione di rinascita, il dolore seme di speranza. Una linea pedagogica, che attraverso esercizi, domande, pagine da scrivere e approfondimenti multimediali accompagna il lettore passo dopo passo, rendendo il testo uno strumento prezioso anche per gruppi, parrocchie, scuole e percorsi formativi. Una linea spirituale, che guida chi si avvicina a Dio e chi porta nel cuore delle domande a rileggere la propria storia alla luce della Parola, scoprendo che anche la propria vita è chiamata a portare frutto.

"Con questo libro non ho voluto soltanto fare chiarezza sulla storia di don Peppe, ma offrire ai giovani, agli adulti e a quanti incroceranno questa storia un percorso di liberazione. Perché ogni vita è dono di Dio e, quando è seminata per il bene, porta molto frutto".