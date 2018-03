Gli spara dopo una lite stradale: 9 anni di carcere L'episodio risale allo scorso giugno

Condannato a 9 anni di reclusione Giuseppe M., 28enne di Villa Literno che aveva sparato tre colpi di pistola contro un'auto occupata da un uomo e dai suoi nipoti dopo una lite stradale.

La vicenda risale al giugno 2017: un 32 di ritorno da un battesimo a bordo della sua auto con tre nipoti, si era fermato a un bar di Villa Literno, lasciando la propria auto nel parcheggio.

A quel punto il 28 enne Giuseppe M. si era avvicinato all'uomo redarguendolo pesantemente perché a suo dire parcheggiando in quel modo avrebbe bloccato la sua auto, un'utilitaria, impedendogli di uscire dal parcheggio. Ne era nato un alterco, culminato con uno schiaffo dato dal 32 enne al 28enne.

Il ragazzo si è allontanato per poi rincorrere il 32enne che intanto era ripartito in auto assieme ai suoi nipoti. Il 28enne però lo aveva raggiunto sparandogli tre colpi di pistola contro e dileguandosi.

La difesa sosteneva la tesi che i colpi esplosi fossero atti intimidatori, ma la perizia sui fori di proiettile e le testimonianze hanno fatto emergere una volontà omicida e hanno portato alla decisione di condannare il 28enne a 9 anni di reclusione.