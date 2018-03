Ricercato in tutta Europa scovato nei pressi della stazione In manette un cittadino rumeno

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caserta hanno tratto in arresto Alexandru Ungureanu, rumeno di 32 anni, destinatario di mandato di arresto europeo, emesso dall’Autorità Rumena, ai fini estradizionali, in quanto responsabile del reato di furto aggravato.

In particolare,dopo una segnalazione arrivata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in cui era stato comunicato provvedimento restrittivo a carico di Ungureanu, la Squadra Mobile si è messa in moto con un'attivata nvestigativa finalizzata a rintracciare il cittadino rumeno.

Le informazioni acquisite dagli investigatori li hanno portati a credere che il destinatario del provvedimento restrittivo potesse essere localizzato nei pressi della stazione ferroviaria di Villa Literno. Gli operatori della Squadra Mobile hanno intrapreso, quindi, un servizio di appostamento collocandosi sui terrazzi di alcuni edifici circostanti la stazione ferroviaria di Villa Literno. In effetti, dopo alcune ore, una persona molto somigliante al 32enne ricercato era stata notata arrivare a piedi attraverso una via adiacente la stazione ferroviaria. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti e condotto presso gli Uffici della Squadra Mobile per ulteriori accertamenti sull’identità personale.

Al termine delle attività di identificazione, è emerso che la persona fermata era proprio Alexandru Ungureanu, destinatario del Mandato di Arresto Europeo in argomento. Pertanto, in esecuzione del provvedimento restrittivo europeo in essere, Alexandru Ungureanuè stato in arresto e associato presso la casa Circondariale di S. Maria C.V., a disposizione dell' autorità giudiziaria.