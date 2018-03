Noto professionista trovato impiccato nella notte L'uomo era un ex intermediario finanziario: aveva tre figli

E' stato trovato impiccato nella notte un noto professionista della provincia di Caserta. L'uomo, sposato e molto conosciuto, ha deciso di farla finita, impiccandosi in un capannone appartenete alla sua famiglia.

Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il 43enne a compiere il gesto estremo.

L'allarme è scattato nella notte: l'uomo non aveva fatto ritorno a casa, allarmando la famiglia. Subito i parenti si sono messi alla ricerca del professionista, fino ad arrivare al capannone e a fare l'amara scoperta. Subito ci si è resi conto che per il 43enne non c'era nulla da fare: i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso e trasportare il corpo presso l'istituto di medicina legale di Caserta. L'uomo, originario di Macerata, era residente nella frazione di Muscile, nel territorio di Portico di Caserta, dove viveva con la moglie e tre figli. Era un intermediario finanziario ma da qualche tempo aveva smesso di fare questo lavoro per occuparsi dell'azienda di proprietà della famiglia della moglie.