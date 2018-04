Vento fa crollare luminarie: morto l'anziano travolto Non ce l'ha fatta l'82enne travolto dalle luminarie

Epilogo tragico a Sessa Aurunca dopo la tromba d'aria che sabato ha colpito il paese ferendo due persone. Il forte vento aveva provocato la caduta di alcune luminarie allestite in piazza, che avevano colpito due persone, un uomo e una donna. Non ce l'ha fatta l'uomo, un 82 enne del posto, che è deceduto ieri sera alla clinica Pinetagrande di Castelvolturno, dove era ricoverato.

L'uomo era in piazza Mercato quando la furia del vento si è abbattuta sul paese: le luminarie allestite per la festa patronale si sono staccate e l'hanno colpito. L'82enne è stato travolto anche da un grosso palo che reggeva le luminarie, nell'urto l'uomo ha rimediato diverse fratture. Sul posto erano subito intervenuti i sanitari dell'ambulanza che lo avevano trasportato all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Qui i medici subito si sono resi conto della gravità delle ferite riportate dall'anziano e ne hanno ordinato il trasferimento alla clinica Pinetagrande di Castel Volturno. L'uomo è stato sottoposto ad una operazione per rimediare ad una frattura scomposta al femore, ma l'anziano non ce l'ha fatta. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità di Sessa Aurunca, sotto choc per l'accaduto: il sindaco ha infatti proclamato il lutto cittadino. Non destano preoccupazioni invece le condizioni della donna ferita nel crollo delle luminarie, tornata a casa con un trauma cranico e alcuni punti di sutura.