Sorpresi in casa a rubare aggrediscono proprietario: arrestati In manette due rumeni

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe (CE), nelle prime ore della mattinata odierna, in Villa Literno (CE), hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, nei confronti dei cittadini rumeni Cristian C. , di 19 anni e Romeo A., di 35 entrambi domiciliati a Villa Literno, ritenuti responsabili di tentata rapina impropria e lesioni aggravate.

L’11 dicembre 2017 il 19enne unitamente ad un connazionale minore, deferito alla competente A.G., tentò mediante l’effrazione della finestra del balcone, di introdursi all’interno di un’abitazione di via Ombrone a Villa Literno, al fine di perpetrare un furto.

Il proprietario dell’immobile, presente in casa, allertato dai rumori, sorprese i rumeni che prima di tentare la fuga lo aggredirono causandogli lesioni giudicate guaribili in gg 4.

Dopo l’azione criminosa, unitamente al terzo complice, il 35enne Romeo A., rimasto in strada a coprire il furto, tentarono di scappare. La vittima, però riuscì a raggiungere i fuggitivi ed a bloccarli fino all’intervento dei Carabinieri.

Nel corso delle indagini, grazie all’acquisizione e all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, è stato possibile procedere a un’accurata ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

I due rumeni sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.