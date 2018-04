Spendono con soldi falsi: arrestati In manette un uomo e una donna

I Carabinieri della Stazione di Vairano Scalo (CE), in Caianello (CE) hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione, spendita e introduzione nello stato senza concerto di monete falsificate in concorso continuato, dei pregiudicati Giovanni R. di 48 anni e Olimpia R. di 53 anni entrambi residenti a Napoli.

I militari dell’Arma hanno bloccato i due lungo via Ceraselle, a bordo di un'automobile, dopo che, poco prima, avevano smerciato presso un’attività commerciale di Caianiello una banconota falsa da euro 50,00.

I due, a seguito di perquisizione personale, sono stati venivano trovati in possesso di una ulteriore banconota da euro 50,00, palesemente contraffatta, nonché della somma in contanti di euro 135,00, quale provento dell’attività illecita.

I successivi immediati accertamenti hanno consentito di riscontrare che gli stessi avevano tentato di spendere la predetta banconota in alcuni esercizi commerciali di generi alimentari. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.