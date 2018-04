Tragedia all'alba: uomo si uccide sparandosi in testa La vittima è un 70enne pensionato

Tragedia questa mattina a Casapesenna, con l'ennesimo pensionato che in Campania ha deciso di togliersi la vita. L'uomo, un pensionato di circa 70anni è stato trovato morto all'interno della sua auto: si era sparato un colpo di pistola alla tempia. Il 70enne era un ex dipendente statale dell'Agenzia delle Entrate: restano sconosciuti i motivi che l'hanno spinto a compiere quel gesto. Il primo ad accorgersi del dramma capitato è stato il figlio del pensionato: l'uomo era uscito di casa nelle prime ore del mattino, aveva preso la sua auto, una Fiat Panda, dirigendosi verso il cimitero di Casapesenna, dove ha compiuto il gesto estremo. Appena scoperto quanto accaduto, con il corpo del 70enne trovato all'interno della Panda, sono stati allertati i soccorsi, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile, con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Casal Di Principe, che hanno ricostruito gli ultimi momenti della vita dell'uomo. Nessun dubbio tra gli inquirenti: l'uomo una volta arrivato al cimitero ha estratto la pistola, l'ha puntata alla tempia e ha fatto fuoco da distanza minima.

Restano da comprendere le motivazioni che hanno spinto il 70enne a compiere questo gesto.