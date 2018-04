Rifiuta di pagare parcheggio, abusivo lo minaccia: arrestato L'uomo aveva già guadagnato quasi 300 euro facendo il parcheggiatore abusivo

Ha minacciato un automobilista perché si era rifiutato di dargli del denaro per il parcheggio e per questo è stato arrestato. In manette un parcheggiatore abusivo: l'uomo nella giornata di ieri aveva approfittato della presenza di un evento che si stava svolgendo a San Marco Evangelista, la fiera agricola, ed aveva cominciato a presidiare i parcheggi pubblici, chiedendo denaro agli automobilisti. Stesso trattamento l'ha riservato a un 47enne, chiedendgoli un contributo come corrispettivo per la custodia della sua automobile.

Il proprietario dell'auto ha fatto però notare all'uomo che il parcheggio in questione era pubblico e non doveva versare denaro al parcheggiatore. A quel punto l'uomo ha iniziato a minacciarlo verbalmente finché il 47enne ha deciso di chiamare i carabinieri che sono giunti immediatamente sul posto ed hanno bloccato e arrestato il parcheggiatore abusivo. Nel corso della perquisizione personale poi i carabinieri hanno trovato in possesso dell'uomo una casacca catarifrangente di colore arancione, un fischietto (oggetti che dunque non lasciavano alcun dubbio su ciò che stava facendo l'uomo) e anche la somma in contanti di 287 euro, ritenuta provento dell'attività illecita di parcheggiatore abusivo. L'uomo adesso sarà giudicato con rito direttissimo.