Becca marito con l'amante: gli distrugge l'auto col mattarello L'ha trovato in auto con una donna dell'est

La gelosia si affronta a colpi di mattarello. E' l'assunto che emerge dalla rocambolesca vicenda accaduta a Caserta Nord, al casello autostradale. Protagonista una famiglia di Torre del Greco, moglie, marito...e amante. La donna, accompagnata dai due figli, un maschio e una figlia sospettando di una tresca del marito ha preso l'automobile, una Fiat 500 e si è messa in marcia alla volta di Caserta Nord, sicura di trovare il marito lì. Effettivamente l'intuizione ha avuto riscontro, visto che appena arrivati al casello si sono ritrovati di fronte l'auto del capofamiglia in compagnia di una donna dell'est in atteggiamenti affettuosi. Di fronte alla scena la moglie dell'uomo non è riuscita a contenere la rabbia ed è scattata la rissa. La donna infatti ha preso un mattarello, portato con sé in base a intenzioni già di partenza bellicose, ed ha distrutto la macchina al marito, poi, con l'appoggio dei due figli, è passata ad occuparsi dei due amanti, malmenandoli. Visto il parapiglia e le botte da orbi qualche passante ha contattato le forze dell'ordine che con non poca fatica sono riuscite a togliere i due amanti dalle mani dei familiari arrabbiati. Tutti sono stai poi portati in commissariato dove è stato ricostruito l'accaduto. La scena ha attirato comprensibilmente l'attenzione di altri automobilisti, provocando lunghe code e disagi nell'accesso all'autostrada.

Immagine tratta dal web