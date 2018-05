Ladri scatenati: rubata una statua in piazza Clamoroso furto in centro: preso uno degli angeli

Scatenati i ladri negli ultimi tempi arrivano a rubare anche cose impensabili. E' stato il caso di una fontana, ad esempio, solo qualche mese fa in provincia di Caserta, oggi i balordi alzano il tiro. Incredibile il furto che si è consumato la notte scorsa a Capua, infatti, nella centralissima piazza Medaglie d'Oro, infatti, è stata rubata una statua. Per la precisione la statua di uno degli angeli facente parte del complesso scultoreo posto al centro della piazza e realizzato dal maestro Pannone. L'angioletto era uno di quelli che circondava la fontana e la figura centrale.

La scoperta è avvenuta proprio questa mattina, da parte dei residenti e dei titolari delle attività commerciali della piazza, increduli e sconvolti di fronte alla novità trovata questa mattina. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Capua che stanno vagliando diverse ipotesi per risalire i balordi che sono riusciti a portar via la statua dalla piazza.

Non è il primo dei problemi che capitano in Piazza Medaglie d'Oro a Capua però: tra episodi di microcriminalità e altre situazioni spiacevoli. Solo poche settimane fa infatti, proprio in piazza si era consumata una violentissima ritta a colpi di bottiglie di vetro tra alcuni stranieri, con i residenti che si erano detti allarmati per la situazione che si è venuta a creare. Ora il furto di uno degli angioletti del complesso artistico realizzato da Pannone che ha dell'incredibile.