Investito e ucciso mentre attraversa la strada La vittima è un sessantenne: l'automobilista si è fermato a prestare soccorso

Investito e ucciso in strada: è quanto accaduto a un cittadino straniero, nordafricano di circa 60 anni al confine tra Casal di Principe e Villa di Briano. L'uomo era a piedi in strada ed è stato centrato dall'auto guidata da un 20enne di Villa Literno. Il ragazzo resosi conto immediatamente di quanto accaduto si è subito fermato per cercare di aiutare la vittima chiamando i soccorsi, ma all'arrivo dell'ambulanza era chiaro che per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Ai sanitari non è restato altro da fare che constatare il decesso dell'uomo. L'incidente è avvenuto intorno alle otto di mattina al confine tra Casal Di Principe e Villa di Briano, poco distante da Aversa, all'altezza di una stazione di servizio, con l'automobilista che molto probabilmente non si è accorto del pedone che in quel momento stava passando su quella strada, attraversandola. Sul posto erano intervenuti subito i carabinieri che hanno operato i rilievi del caso ed hanno informato dell'investimento l'autorità giudiziaria. La salma del 60enne nordafricano è infatti stata portata all'istituto di medicina legale per l'autopsia. Sotto choc il ventenne che guidava l'autovettura che ha centrato il 60enne.