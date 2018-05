"La tua marmitta brucia", ma è un tentativo di rapina L'ennesimo trucco dei malviventi per rubare soldi e auto

“Occhio, ha la marmitta che sta andando a fuoco” e poi scatta la rapina. E' l'ultimo trucco dei rapinatori, di cui è stata vittima nei giorni scorsi una famiglia della provincia di Caserta, di Casal di Principe precisamente.

La famiglia stava percorrendo la statale 7 bis, un'altra automobile si è affiancata ed un giovane ha fatto segno di abbassare il finestrino perché stava accadendo qualcosa: a quel punto il giovane li ha avvisati che la marmitta della loro auto stava andando in fiamme. La famiglia però non si è fidata, ed ha evitato di fermarsi per controllare se fosse effettivamente vero ed ha continuato a percorrere la strada, sfuggendo ai malintenzionati. Solo dopo, quando hanno arrestato la marcia, hanno appurato che la marmitta della macchina era in perfette condizioni e che quindi l'avvertimento di quel giovane non era altro che un tentativo di rapina.

Un trucco che sarebbe stato studiato e che porterebbe risultati già da tempo sulle strade della provincia di Caserta: diversi gli automobilisti che nei mesi scorsi hanno creduto agli autori della segnalazione fermandosi. Chi ci è cascato è poi stato costretto, sotto minaccia, a consegnare soldi, cellulari e talvolta anche la stessa auto ai rapinatori.