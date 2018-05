Scontro violentissimo tra due camion: c'è un morto L'incidente attorno alle sei del mattino

Gravissimo incidente stradale questa mattina tra Capua e Santa Maria Capua Vetere: nello schianto una persona ha perso la vita. Lo scontro tra due mezzi pesanti, due camion che sono entrati violentemente in contatto, immediati i soccorsi che sono arrivati sul posto ma per uno degli occupanti dei due mezzi non c'è stato nulla da fare. L'impatto tra i due mezzi pesanti ha provocato grandi disagi alla circolazione: c'è voluta più di un'ora per ripristinare la circolazione e diverse sono state le code di automobilisti che si stavano recando verso l'alto casertano. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino nel tratto dell'A1 Milano – Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma. La polizia stradale intervenuta sul posto ha immediatamente informato anche l'autorità giudiziaria: toccherà ora al magistrato di turno disporre l'eventuale autopsia sul corpo della vittima. Da chiarire le cause che hanno determinato il violentissimo scontro tra i due mezzi pesanti: al lavoro per i rilievi e per chiarire la dinamica del sinistro la Polizia Stradale.