Violenta rissa tra stranieri in piazza: ferito un uomo Colpito da una violenta bottigliata in testa è rimasto in terra sanguinante

Ancora una volta terrore in centro a Villa Literno per residenti e passanti, che sono dovuti scappare per evitare di rimanere feriti mentre si stava consumando una rissa in Piazza Garibaldi tra stranieri. Due uomini si sono affrontati davanti ad un bar in piazza Garibaldi e uno dei due ha rimediato ferite serie: secondo gli agendi del locale comando di polizia municipale l'uomo avrebbe rimediato una bottigliata in testa dal rivale durante il litigio. Rissa scoppiata, come quasi sempre accade in questi casi, per motivi futili, poco prima delle venti, quando nella piazza si era radunato un gruppo di cittadini stranieri. Complice l'alcol che era stato consumato abbondantemente dai cittadini stranieri in piazza, l'alterco è iniziato con uno scambio di insulti, fattosi via via sempre più pesante. Le birre bevute hanno fatto da innesco per la rissa e dalle parole si è passati rapidamente alle vie di fatto. I due prima si sono picchiati brutalmente davanti a tutti: diverse erano anche le famiglie presenti sul luogo che erano uscite per una passeggiata, e poi hanno iniziato ad utilizzare gli oggetti che gli capitavano a tiro per colpirsi. Tra questi bottiglie di vetro ormai svuotate del loro contenuto, rotte per provocare ferite all'avversario. Uno dei due stranieri ha rimediato una forte bottigliata in testa rimanendo in terra sanguinante .