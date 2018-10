Botte da orbi nella notte: ex carabiniere massacrato Aggredito da un gruppo di giovani davanti a un bar

Furibonda rissa nella notte a Piazza Valletta, pieno centro di Arienzo. Intorno all'una di notte un esercente della zona, un ex carabiniere, è stato affrontato da un gruppo di ragazzi provnienti da un paese limitrofo ed è stato picchiato violentemente. La colluttazione è stata violenta, con i ragazzi che si sono lanciati addosso all'ex carabineri e il sessantenne è stato preso a calci. Poi, una volta rialzatosi, molto sofferente per via dei violenti colpi ricevuti che gli avevano provocato ecchimosi e ferite , è stato aiutato da alcune persone della zona che lo hanno tranquillizzato in attesa dei soccorsi. Dopo sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato il sessantenne d'urgenza all'ospedale di Maddaloni, con un sospetta frattura di alcune costole. L'uomo è ora ricoverato nel nosocomio maddalonese. Indagano i carabinieri sul motivo che ha portato il gruppo di ragazzi ad aggredire così violentemente l'uomo: se sia trattato della classica rissa legata all'alcol, vista l'ora tarda in cui è accaduto il violento pestaggio o se si tratti di altro.