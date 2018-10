Terrore in paese: coppietta aggredita da gang di balordi Due fidanzati in auto accerchiati e picchiati da un grippo di malviventi

Una coppietta è stata picchiata violentemente da una gang nella notte. Poco dopo le 22 due fidanzati si sono appartati in auto per trascorrere qualche momento di intimità, in via Kruscev, alla periferia di Casal di Principe. Secondo il racconto del ragazzo e della ragazza mentre erano tranquilli nell'automobile di lui, sono stati interrotti dall'arrivo di un gruppo formato da quattro persone, che secondo la coppia parlavano con un marcato accento straniero.

Dal racconto emergerebbe che i quattro sarebbero arrivati all'automobile tirando fuori il giovane alla guida e tirandolo fuori dall'abitacolo per poi picchiarlo selvaggiamente, colpendolo più volte al volto. Poi è stato il turno della ragazza: anche lei picchiata dai quattro balordi. Dopo il pestaggio i quattro sono scappati lungo una delle arterie vicine alla zona: la strada che collega il Comune di Casal di Principe con quello di Villa di Briano. I due ragazzi terrorizzati hanno poi lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno medicato i due fidanzati sul posto. Al momento l'ipotesi più accredita è che l'aggressione si sia verificata a scopo di rapina.