Si spoglia e tenta di abusare di un bimbo: arrestato migrante Lo avrebbe attirato con una scusa in un parco, spogliandosi e tentando di palpeggiarlo

Choc ad Aversa per quanto accaduto ieri pomeriggio nel Parco Pozzi. Un migrante di origine Pakistana, senza fissa dimora, avrebbe tentato di abusare di un bambino di soli 8 anni. Secondo le ricorstruzioni il bambino sarebbe stato avvicinato dall'uomo e poi portato con qualche scusa all'ex campo profughi, e arrivato nei pressi della fontana si sarebbe denudato, mostrando i genitali al piccolo e tentando di palpeggiarlo. Per fortuna il piccolo è riuscito a fuggire, ritornando a casa e raccontando l'epserienza ai genitori che hanno denunciato i fatti. La scena è stata anche registrata dalle telecamere di sicurezza installate dal Comune.

A quel punto i Carabinieri di Aversa si sono messi alla ricerca dell'uomo provando anche alla Caritas, dove alcune volte l'uomo cercava rifugio , trovandolo invece per strada. In molti hanno spiegato che il pakistano sarebbe recidivo, e che in altri casi ha mostrato comportamenti di questo tipo, tant'è che poi, sempre nella serata di ieri, una 13enne in caserma ha raccontato di aver subito un “approccio” simile alcuni giorni fa.

Per i due ragazzi è stato attivato il supporto psicologico, mentre il pakistano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ed è stato portato al carcere di Poggioreale.