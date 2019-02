Tragedia in centro: la madre non gli risponde, la trova morta Ha sfondato la porta e ha trovato la donna impiccata

Non riusciva a mettersi in contatto con la madre dal mattino, invano. Per questo, allarmata, la figlia ha deciso di raggiungerla a casa, nel centro storico di Capua: neppure suonando al campanello, tuttavia, ha ottenuto risposta. A quel punto ha deciso di sfondare la porta, facendo la tragica scoperta: sua madre, una 50enne di origine ucraina ma che ormai da tempo abitava a Capua, si era tolta la vita impiccandosi. La figlia ha immediatamente chiamato i soccorsi, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare la morte della 50enne, avvenuta qualche ora prima. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed il magistrato per gli esami del caso.