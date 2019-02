"Non ho nulla, meglio il carcere in questa mia vita disperata" Senza soldi per l'affitto, evade dai domiciliari per farsi arrestare

Da Nord a Sud, da Bergamo alla Sardegna, la scelta di tornare o andare alla sbarra ritenendolo il modo migliore per risolvere un problema personale, non ha risparmiato nessuno.

Storie di disperazione, come chi in difficoltà economica. Oppure storie meno drammatiche, come l’uomo che preferì il carcere piuttosto che i domiciliari a casa con la moglie. Ieri è accaduto di nuovo.

Un 25enne in gravi difficoltà economiche che decide di farsi arrestare. “Non posso pagare l’affitto”, avrebbe raccontato agli agenti quando è stato arrestato. Ieri il giovane, originario di Cosenza, ma agli arresti domiciliari nel Casertano, a Castel Volturno, ha preso un pullman per Firenze, decidendo dunque di evadere. Arrivato a Firenze, si è presentato in Questura per farsi arrestare dove si e' presentato in questura per farsi arrestare, spiegando di non potersi permettere piu' di pagare l'affitto di casa.

Gli agenti di polizia non hanno potuto fare altro che arrestarlo con l'accusa di evasione. Ma non solo. Il giovane avrebbe anche spiegato di aver raggiunto Firenze perché riteneva il carcere fiorentino di Sollicciano migliore di altri e quindi un luogo dove avrebbe potuto scontare la pena