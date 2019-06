Schianto nella notte: grave un ragazzo I vigili del fuoco hanno lavorato non poco per estrarlo dalle lamiere

Grave incidente nella notte all'altezza del Ponte di Annibale a Capua, con un giovane trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta. Il ragazzo stava tornando a casa con la sua auto quando ha perso il controllo, finendo violentemente contro il guardrail. La vettura era ridotta a un ammasso di lamiere quando sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarlo dall'auto, permettendo al personale dell'ambulanza di portarlo in ospedale.