41 false identità per sfuggire all'arresto: ma viene arrestato Un montenegrino di 38 anni aveva 41 alias che gli servivano per sfuggire alla cattura

Aveva 41 identità per sfuggire agli arresti, escamotage che non gli è servito fino in fondo visto che alla fine in manette ci è finito lo stesso. A Sessa Aurunca infatti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina hanno identificato e arrestato un montenegrini di 38 anni, domiciliato a Castelvolturno, risultato destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Udine per reati contro il patrimonio. E finora era riuscito a farla franca grazie ai 41 alias di cui si serviva. I carabinieri lo hanno poi accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.