Sequestrata piantagione di marijuana vicino alla Cattedrale Operazione della Polizia di Casapesenna

2.700 piante di marijuana alte oltre un metro e mezzo sono state scoperte e distrutte dalla Polizia di Casapesenna a San Cipriano d'Aversa, nei pressi della Cattedrale.

Gli agenti hanno arrestato un produttore agricolo, 50enne, incensurato che aveva avviato‎ da circa due mesi l'impresa illegale finalizzata alla coltivazione, produzione e confezionamento di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il fondo agricolo di circa 2.500 metri quadri era stato recintato e protetto per avviare una piantagione illegale organizzata in maniera industriale, con tanto di attrezzature, un sofisticato impianto di irrigazione e serre. Il responsabile dell'attività illecita, uomo è ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere.