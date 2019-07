Le tira il letto addosso davanti ai figli piccoli: arrestato Ha colpito la moglie con sedie e poi le ha lanciato il letto: la donna salvata dai poliziotti

Violenza inaudita ad Aversa, dove gli agenti del locale commissariato sono dovuti intervenire per salvare una donna di 35 anni dalla furia del convivente, un 31enne.

Dopo un litigio l'uomo ha iniziato a picchiare la compagna, colpendola addirittura con una sedia della cucina. Spaventata, la donna si è rifugiata in camera da letto dove l'uomo però l'ha raggiunta continuando a picchiarla e arrivando addirittura a sollevare il letto matrimoniale per poi scaraventaglielo addosso.

La donna, sotto gli occhi dei due figlioletti di 1 e 2 anni, è riuscita a scappare in strada, dove è stata soccorsa dagli agenti che hanno arrestato l'uomo.