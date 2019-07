Pistola in faccia e rapina un commerciante: arrestato In manette un 37enne

Aveva prima tentato di rapinare un cittadino a piedi, puntandogli la pistola alla nuca, ma questo non aveva niente addosso, poi ha fermato un commerciante di Brescia nei pressi del casello autostradale e con la stessa metodologia si è fatto consegnare il portafogli con 350 euro, documenti ed effetti personali, per poi scappare.

Per questa ragione è stato arrestato Antonio P., 37enne originario di Afragola. Fermato dai carabinieri dopo pedinamenti e osservazioni, all'uomo è stata trovata addosso una pistola scenica con il tappo arancione occultato dal nastro adesivo nero. L'uomo è stato portato in carcere.