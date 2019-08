Lega cagnolina all'auto e sfreccia in centro: denunciato L'uomo ha provato a giustificarsi: "Mio figlio aveva paura di lei", ma i carabinieri pensano altro

Brutto episodio a Villa Literno, dove un uomo di 50anni, un professionista, è stato fermato perché aveva legato alla sua auto una cagnolina, e la portava a tutta velocità facendola strisciare sull'asfalto.

La cagnolina, un meticcio di 50anni, provava con tutte le sue forze a rimanere in piedi e a non perdere contatto con l'auto, ferendosi sulle zampe e sul resto del corpo.

L'uomo è stato portato in caserma, e ha provato a giustificarsi dicendo che che suo figlio 18enne aveva paura della cagnolina. Secondo i carabinieri tuttavia l'uomo avrebbe tenuto il cane fuori dall'auto per evitare di fargli sporcare gli interni della sua auto, appena lavata.

L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali, la cagnolina, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata affidata ad un canile

Foto tratta dal web