Arancia Meccanica nella notte: domestico riempito di botte Rapina in casa di un noto stilista: i ladri hanno riempito di botte un domestico

Rapina in stile Arancia Meccanica in casa di un noto stilista di San Marco Evangelista. In casa c'era solo un collaboratore domestico, visto che il padrone di casa era in vacanza. I ladri si sono scagliati contro il collaboratore puntandogli la pistola in faccia e ordinandogli di indicare dove si trovasse la cassaforte. E, di fronte al diniego dell'uomo, lo hanno riempito di botte, chiudendolo a chiave in una stanza. Sono stati lì fino alle prime luci dell'alba, a rovistare e rimestare in cerca di preziosi: non sono riusciti a portar via nulla, i gioielli e i soldi non erano in casa. Hanno lasciato i danni, quelli sì, alla casa messa a soqquadro e al domestico ferito. Sul caso indagano i carabinieri.