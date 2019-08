Gravissimo incidente sull'Appia: 17enne in fin di vita Conseguenze drammatiche dopo lo scontro tra auto e scooter

Gravissimo incidente nella notte lungo l'Appia, a Casapulla, con un Beverly e una Panda che si sono scontrate. Drammatiche le conseguenze: il ragazzo in sella al Beverly, un 17enne, è stato defibrillato sul posto, visto che il suo cuore non batteva, e poi portato in condizioni disperate in ospedale dove è stato operato. Nell'impatto il ragazzo ha perso totalmente la lingua. E' in ospedale anche la ragazza che era in sella al motorino con lui, una 15enne, che tuttavia non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Conseguenze meno gravi per le due occupanti dell'auto: una donna che era alla guida in stato di choc e la sua figlioletta. Per loro solo qualche ecchimosi.

Sembra che l'auto abbia effettuato una svolta per entrare in una stazione di servizio e abbia colpito il motorino in transito.