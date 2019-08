In malattia si fa sostituire: ma la nuova barista è ricercata Ha dovuto assentarsi per malattia ma la sua sostituta aveva un mandato di arresto internazionale

Un caso singolare a San Cipriano D'Aversa. Qui si era consumata la violenza di due gemelli ai danni della barista: i due non volevano pagare le birre, la signora non era disposta a farli uscire gratis e loro l'hanno picchiata. Ora la donna, in malattia, si è fatta sostituire: la scelta è caduta su una 57enne di nazionalità rumena. I carabinieri oggi sono arrivati al bar per un'ispezione ed è emerso che la nuova barista era ricercata: su di lei spiccava un mandato arresto europeo per truffa. Dettaglio evidentemente sconosciuto ai titolari, sebbene pare che la donna fosse sprovvista di documenti di assunzione. La donna è stata portata in carcere a pozzuoli.