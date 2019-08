Picchiano il papà e la nonna davanti a lei: bimba sotto choc Aggressione ai danni di una famiglia a Baia Domizia

Aggressione nella scorsa serata a Baia Domizia ai danni di una famiglia di Marcianise. Episodio inquietante attorno alle 22: un uomo, militare di 35 anni, stava passeggiando con la madre di 60anni e la figlioletta di 8 anni quando sarebbe stato aggredito da alcune persone, non si sa se al culmine di un alterco oppure in maniera premeditata, con una agguato.

Per fortuna le conseguenze non sono state serie: l'uomo ha riportato solo qualche escoriazione così come la madre, rimasta ferita nel tentativo di difendere suo figlio dall'aggressione . Terrorizzata la bambina: sotto choc al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine.