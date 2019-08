Bimba investita da pirata: "Condizioni estremamente gravi" L'auto era guidata da un uomo sotto effetto di coca. Il primario: "Ha un gravissimo trauma"

La bimba di otto anni investita a Mondragone (Caserta) presenta "condizioni neurologiche estremamente gravi a causa di un gravissimo trauma encefalico con cui e' arrivata in ospedale". Lo riferisce all'ANSA Ferdinando Aliberti, chirurgo della Neurologia dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La piccola, le cui condizioni sono ritenute dai medici disperate, al suo arrivo e' stata sottoposta all'impianto di un drenaggio liquorale esterno, per drenare il sanguinamento che aveva all'interno del cranio. Le e' stato anche impiantato un sensore per rilevare la pressione interna. I medici dell'ospedale pediatrico napoletano stanno ora controllando la pressione intracranica per cogliere eventuali segnali di miglioramento valutare il piano terapeutico.