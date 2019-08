Yana investita da pirata: "E' gravissima: varie emorragie" Il bollettino del Santobono: "Emorragie in diverse aree dell'encefalo: condizioni critiche"

Le condizioni cliniche di Yana, , la bimba ucraina travolta da un 47enne positivo al test per il consumo di droga a Mondragone, nel Casertano, restano critiche e immutate. Lo rende noto il bollettino emesso dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove la piccola e' ricoverata. La bambina ha subito un "grave trauma cranio-encefalico con lesioni cerebrali multiple. Il grave incidente ha determinato emorragie in diverse aree dell'encefalo", ed e' "in sedazione farmacologica, intubata e in ventilazione meccanica. Continua il monitoraggio intensivo dei parametri vitali. La prognosi permane riservata"