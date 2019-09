Badante trovata impiccata in casa La donna, una ucraina, è stata trovata in bagno da un conoscente

Tragedia a Casapulla, dove una donna di origine ucraina che lavorava come badante in zona è stata trovata morta, impiccata nel bagno di un'abitazione di Via Diaz. Pochi i dubbi che si tratti di un gesto estremo. La donna è stata trovata intorno alle nove del mattino da una persona a lei vicina che ha dato l'allarme, inutilmente però: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno avviato le indagini e informato l'autorità giudiziaria dell'accaduto.