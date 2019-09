Schianto in scooter: ancora una giovane vita spezzata Estate tragica lungo le strade in Campania

Si è schiantato alla guida del suo scooter, nulla da fare per un 16enne di Aversa. La tragedia si è consumata nella notte nei pressi dell’ospedale ‘San Giuseppe Moscati di Aversa.

Per cause tutte ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è volato sull’asfalto. Un impatto violentissimo che non gli dato scampo. Inutili i soccorsi dalla vicina struttura ospedaliera e da parte del 118. Nell’incidente è rimasto ferito anche un secondo ragazzo, per fortuna in maniera lieve.Sul posto polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Solo pochi giorni fa la tragica morte di Alfonso Manzi, 17 anni, di Sant'Antonio Abate, anche lui in scooter, avvenuta sulla statale Sorrentina, all'altezza di Castellammare di Stabia.