Detenzione e spaccio di droga nel casertano: due arresti Nei guai un minorenne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casal di Principe, in via isola a San Cipriano d’Aversa, hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due persone entrambe residenti a San Cipriano d’Aversa .

I due giovani, controllati a bordo dell’autovettura in uso, sono stati trovati rispettivamente in possesso di grammi 3,7 di hashish, nascosto in un borsello, e di un panetto della medesima sostanza stupefacente del peso di grammi 47,7, occultata dal minore.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il minore accompagnato presso il centro di giustizia minorile di Napoli Colli Aminei, entrambi a disposizione della competente autorità giudiziaria.