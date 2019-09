Foto hard di coppie inviate a parenti per ricatto: arrestato Un 43enne in manette: era già stato al centro di un caso di ricatti a sfondo sessuale

Di nuovo in manette un 43enne di Marigliano, già al centro di una vicenda di ricatti a sfondo sessuale ai danni di una coppia di Santa Maria a Vico.

Non sarebbero stati i soli a finire nella sua rete. Sarebbe infatti spuntato anche un funzionario pubblico tra le persone coinvolte nella seconda indagine, con il 43enne finito di nuovo in manette.

Come si ricorderà l'uomo aveva ottenuto foto private di una coppia di amanti, rapporti intimi inclusi, inviandole poi a parenti e e amici della coppia clandestina.

Persone perfettamente ignare della relazione e non coinvolte si vedevano recapitate sul cellulare foto osè dei loro conoscenti, persino al figlio tredicenne della coppia erano state inviate le foto.