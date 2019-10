Violenza sulle ragazzine, resta in carcere il prete esorcista La suprema corte conferma la detenzione per Don Michele Barone in carcere per abusi sessuali

di Rossella Strianese

Secondo la Procura il sacerdote avrebbe ingenerato nelle vittime la convinzione di essere possedute dal demonio, e le avrebbe sottoposto a trattamenti disumani e lesivi della loro dignità dopo essersi approfittato della loro fiducia