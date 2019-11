Maltempo: crolla tetto di una casa. Famiglie evacuate Nessun ferito, ma nel crollo toccati anche i cavi dell'alta tensione

Ancora problemi causati dal maltempo in provincia di Caserta. Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi in mattinata, attorno alle 8, a Carinola è venuto giù il tetto di un'abitazione a seguito delle forti piogge. Per fortuna la casa era disabitata e dunque nessuno è rimasto ferito nel crollo. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Teano che sono giunti sul posto e hanno dovuto isolare la zona in quanto nel crollo erano stati interessati anche i cavi dell'alta tensione. Evacuate le famiglie che vivono in zona a scopo precauzionale.