Temporali e forte vento: prolungato l'allerta meteo Durerà fino alle 20 di questa sera

Forti piogge, temporali, raffiche di vento e rischio allagamento: la Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo gialla fino alle 20 di stasera per il protrarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Disagi in varie zone della regione, con interventi della Protezione Civile e dei vigili del fuoco per il cedimento di alcuni muretti o per gli allagamenti che si sono registrati in alcune zone. In alcuni casi, come nella zona del Lago Patria, si è reso necessario anche evacuare alcune famiglie per questioni di sicurezza.