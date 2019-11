In ospedale per curare calcoli: mure imprenditrice 50enne La Procura ha disposto il sequestro della salma

Era andata in ospedale per curare dei calcoli, non è più tornata. La vittima è una donna di 50anni, un'imprenditrice di Vairano Patenora ma originaria di Presenzano. La donna era andata in ospedale, in una struttura del basso Lazio, per curare una calcolosi: nulla di particolarmente preoccupante dunque . Per cause ancora in corso di accertamento però qualcosa è evidentemente andato storto, con la situazione che è precipitata fino al decesso della donna. Il marito ha denunciato il caso alle autorità.

Subito dopo la Procura ha disposto il sequestro della salma della signora, che sarà sottoposta ad esame autoptico per comprendere come sia stato possibile che da una calcolosi si sia arrivati al decesso, e della cartella clinica della donna.