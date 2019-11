Blitz dei nas: carenze igieniche. Mensa della scuola chiusa Dopo la visita dei carabinieri il sindaco chiude tutte le mense scolastiche

Mensa chiusa in una scuola dopo la visita dei Nas. E' accaduto a Capua, in una scuola materna: i Nas di Caserta vi hanno fatto visita e hanno rilevato problemi dal punto di vista igienico sanitario e strutturale. Il verbale del Nucleo per la Tutela della Salute è stato poi trasmesso dal dirigente dell'Istituto al Comune e preso atto dei rilievi e delle criticità il primo cittadino Luigi Branco ha firmato l'ordinanza di sopsensione del servizio mensa, non solo nell'Istituto in oggetto ma in tutte le scuole cittadine, per consentire sia le verifiche riguardanti l'igiene dei locali sia le modifiche per permettere che questi locali siano utilizzati come “refettorio”.