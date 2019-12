Tempesta d'acqua sul casertano: allagamenti e disagi Strade allagate, smottamenti e caduta rami in molte zone

Piove intensamente da stamane nel casertano e non si contano i disagi, strade allagate, smottamenti e caduta rami a causa del vento. In tilt il centralino dei Vigili del Fuoco. Segnalazioni da Sessa Aurunca all'agro aversano. Queste le zone più colpite dall'ondata di maltempo. A lavoro la Polizia Municipale per monitorare la situazione. Risulta non percorribile Cupa-Fasani a causa della presenza di fango e detriti. Problemi anche a Baia Domizia dove il sindaco Silvio Sasso, ha annullato la manifestazione natalizia al castello. Allagamenti a Teano. Le situazioni più critiche a Maiorisi. Molte zone sono state transennate per motivi di sicurezza. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza in queste ore.