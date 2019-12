Schianto, fiamme e paura sull'Appia la vigilia di Natale Violento scontro tra due auto lungo via nazionale

Violento scontro tra due auto lungo la nazionale Appia nel casertano. E' successo tra i comuni di Curti e San Prisco a poche ore dal Natale. Paura per i conducenti le due vetture e gli automobilisti in transito. Dopo il forte impatto una delle due auto ha preso fuoco, fino a far temere il peggio. E' stato solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco se davvero si è evitata una vera e propria tragedia. I caschi rossi infatti, hanno scongiurato il pericolo che le fiamme potessero far esplodere i serbatoi. Sul posto i carabinieri. Al momento dell'incidente la strada era molto trafficata, per il ritorno a casa in vista della tradizionale cena per la vigilia di Natale. Code, rallentamenti ma fortunatamente nessuna conseguenza grave.