Slitta di Babbo Natale si schianta contro auto Decorazione si stacca per via del forte vento e distrugge auto in transito: illesi gli occupanti

Incredibile a Casapulla: nella città flagellata dalle forti raffiche di vento gelido tragedia sfiorata per un automobilsta. Sull'Appia infatti una Citroen in transito, nel pomeriggio, è stata colpita in pieno da una decorazione natalizia staccata e fatta volare dalle raffiche di vento. La slitta di Babbo Natale che si è staccata ha centrato in pieno l'automobile nella parte posteriore, danneggiandola in maniera importante ma per fortuna senza ferire gli occupanti. Ma il vento ha flagellato la zona provocando diversi danni: vari anche gli alberi che in provincia di Caserta sono stati abbattuti dalle fortissime raffiche di queste ore.