Lancia petardo durante partita: ferito ragazzino allo stadio Il botto è praticamente scoppiato in mano a un 13enne: necessario trasportarlo all'ospedale

Paura in prima categoria, ancora a causa dei botti. Sì, perché dopo il tradizionale bollettino nefasto di Capodanno, proprio a causa di petardi e lanciarazzi, si registra un altro ferito ma su un campo da calcio. Si tratta di un ragazzino che a Falciano del Massico stava assistendo alla gara di I categoria tra la squadra di casa, il Falciano e la Vis Frattaminorese, squadra rappresentativa di Frattaminore. Il giovanissimo, di soli 13 anni, pare fosse al seguito della squadra in trasferta assieme ad altri tifosi: a un certo punto, con la gara infiammata per quanto stava accadendo in campo, ha acceso un petardo, ma pare non sia riuscito a liberarsene in tempo e il botto gli è scoppiato tra le mani. E' stato necessario portarlo al vicino ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, ma pare che abbia rimediato solo una ustione alla mano e dunque nulla di grave o irreparabile.