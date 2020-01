Caianello: Bimba rischia di morire in auto. Salvata da polizia Traffico bloccato: la bambina con una crisi respiratoria è stata salvata solo grazie agli agenti

Una bimba di pochi anni ha rischiato di morire in autostrada, per via di un ingorgo generato da un incidente e dal massiccio traffico del rientro dalle vacanze. La piccola era in auto con i genitori ed era in preda ad una crisi respiratoria, ma l'ingorgo di 10 chilometri non permetteva di fare un metro: i genitori disperati hanno chiamato la polizia, che è intervenuta sul posto. Rendendosi conto della gravità della situazione gli agenti hanno allertato il 118, ma non c'erano unità libere e dunque hanno chiesto agli agenti di dirigersi al casello di Caianello in attesa dell'ambulanza, ma anche in questo caso non c'erano unità disponibili e dunque gli agenti hanno proseguito alla volta dell'ospedale di Piedimonte Matese. Qui la piccola ha avuto le cure del caso, ma viste le sue condizioni hanno è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Firenze, poi si è deciso diversamente ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santobono di Napoli. In lacrime il papà ha ringraziato gli agenti per il provvidenziale intervento.