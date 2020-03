Detergenti, disinfettanti e mezzi rubati in una ditta "Atto vergognoso alla luce del momento difficile che si sta vivendo"

Detergenti, disinfettanti e mezzi. E' quanto e' stato rubato questa notte all'interno del deposito di una ditta del settore, nel Casertano, la Tekra. I prodotti e i mezzi portati via servivano per la sanificazione delle strade di Cervino, nell'Alto Casertano, che era gia' iniziata nei giorni scorsi ma doveva essere completata perche' si attendevano i mezzi adeguati (quelli rubati stanotte, appunto) per raggiungere le zone piu' impervie. Ed e' piu' che rammaricato il sindaco, Gennaro Piscitelli. "Un atto particolarmente vergognoso alla luce del difficile momento che stiamo vivendo - dice - un atto contro l'intera comunita' di Cervino. Sdegno e rabbia sono i sentimenti che provo, per un gesto che definire vile e vergognoso e' riduttivo. Chi ha commesso questo gesto ignobile non si rende conto della gravita' e del danno collettivo che episodi simili comportano. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine per stanare i responsabili e per consegnarli alla giustizia". Il sindaco ha assicurato che le operazioni di sanificazione saranno portate a termine.