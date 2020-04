Maxi sequestro di Gel disinfettante fuorilegge Oltre 15mila confezioni di gel e saponi sequestrate, denunciato un farmacista

I Nas di Caserta e di Napoli, presso un ingrosso di alimenti e generi vari ubicato in provincia di Caserta, hanno sequestro 5.580 confezioni di igienizzante vantante in etichetta "proprietà germicida e battericida superiori al 99,9%", privo della prescritta registrazione come biocida e presidio medico-chirurgico. È stato deferito alla A.G. un farmacista, quale fabbricante del prodotto, per frode nell'esercizio del commercio ed immissione sul mercato di prodotti privi di registrazione. Il Nas di Bari, in due distinte operazioni, ha sequestrato complessive 10.500 confezioni di sapone liquido e di gel igienizzante per le mani, rispettivamente prive della prescritta registrazione sul portale europeo dei cosmetici e di indicazioni lotto produzione in etichetta. Valore complessivo della merce in sequestro è stimata in euro 18.000 circa