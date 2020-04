10 nuovi contagi in provincia Cresce il numero di persone contagiate dal Covid in provincia di Caserta

Cresce il numero di casi di Coronavirus in provincia di Caserta: 10 nuovi tamponi positivi in Poche ore, distribuiti su tutto il territorio di Terra di Lavoro. Una donna straniera a Orta di Atella, e poi a Bellona, come annunciato dal sindaco: “Si tratta di una persona che avevamo già messo in isolamento domiciliare da diversi giorni a causa di contatti, in azienda con sede fuori territorio comunale, con collega di lavoro risultato positivo. Da più parti è stato comunicato che i dati ASL aggiornati sono corretti ma non sono decurtati del numero dei guariti. Pertanto i casi dall’inizio ad oggi sono 8, ma, con 2 persone guarite ufficialmente, si sono ridotti a 6. Sperando in celeri tamponi ufficiali da parte della Asl, quindi secondo legge, con tutti i necessari controtest, a brevissimo, addirittura, potrei affermare che i casi positivi si sono ridotti a 2/3. Se si rispettano le prescrizioni non c’è da preoccuparsi in quanto i contatti stretti si riducono quasi a zero”. E poi a Caiazzo, Pietramelara, Carinaro, Teano, Francolise, Mondragone.