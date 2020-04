Persino la messa "abusiva": denunciati prete e fedeli Funzione organizzata nonostante divieti: sono dovuti entrare in chiesa i carabinieri per bloccara

Stavano assistendo alla messa della domenica delle Palme in chiesa quando sono entrati i carabinieri bloccando la celebrazione e sanzionando prete e fedeli. E’ accaduto a Sant’Arpino, nel Casertano. Una decina le persone sorprese dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, e che ora dovranno pagare la sanzione amministrativa prevista dal Decreto governativo per il contenimento del contagio da Coronavirus che prevede, tra l'altro anche lo stop alle funzioni religiose. Tutti dovranno poi restare in quarantena per quattordici giorni.